Наразі загальна чисельність ДПСУ становить 53 тисячі осіб.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо збільшення чисельності військовослужбовців ДПСУ (№7161).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що загальна чисельність ДПСУ становить 60 тис. осіб, у тому числі 52 тис. військовослужбовців.

В особливий період загальна чисельність Держприкордонслужби збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів президента України про мобілізацію, затверджених законами України.

Нині ж у відповідному положенні закону вказано, що загальна чисельність ДПСУ становить 53 тис. осіб, у тому числі 45 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, майже півмільйону військових пенсіонерів з 1 березня підвищили пенсії.

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