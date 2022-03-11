Для військових пенсіонерів з інвалідністю розмір підвищення в середньому склав 995 гривень

З 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 тисяч 796 військових пенсіонерів.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України на офіційному сайті.

"З 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів. Це люди, яким пенсія призначена за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - йдеться в повідомленні.

Кому та наскільки підняли пенсії:

для 368 тисячі 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 гривні;

для 39 тисяч 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 гривень;

для 79 тисяч 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривню.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава виконує всі зобов'язання з виплати пенсій та заробітних плат робітникам бюджетної сфери.

У свою чергу Світовий банк вирішив виділити Україні додатково 723 мільйони доларів для "виходу з надзвичайної економічної ситуації". Зазначається, що швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема, платити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії людям похилого віку та соціальні виплати для вразливих верств населення

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