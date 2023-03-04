Під час розбору завалів вилучили тіло загиблої жінки.

У Запоріжжі до 11 осіб зросла кількість жертв після російського ракетного удару по багатоповерхівці.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій. "4 березня о 16:30 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку вилучено тіло загиблої жінки. Всього деблоковано тіла 11 загиблих осіб (з них 1 дитина)", - сказано в повідомленні. Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Атака на Запоріжжя 2 березня

Вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир. Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи.

Відео дня

Спочатку повідомлялося про сімох загиблих. Сьогодні вранці стало відомо, що рятувальники деблокували тіла 10 загиблих, з яких одна дитина.

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