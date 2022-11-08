При цьому загарбники відбирають у людей паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

У двох районах Запорізької області російські окупанти примушують місцеве населення отримувати російські паспорти.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook щодо оперативної ситуції станом на 18:00.

"У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти", - наголошується у повідомленні.

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Водночас окупанти відбирають у людей паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 11 липня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ для українців.

У МЗС України заявили, що ця паспортизація не матиме жодних правових наслідків для України.

Пізніше Камбін погодив законопроект про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти.

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