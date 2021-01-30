До поліції звернувся батько дівчинки.

В одній зі шкіл Мелітополя учні 11 класу створили порно-колажі за участю двох дев'ятикласниць, виклали в месенджері та вимагали гроші за видалення.

Читайте такожВ Україні планують жорсткіше карати збоченців за дитяче порноЯк пише ТСН, інформацію про це підтвердили в прес-службі управління Нацполіції Запорізької області.

"28 січня в Мелітопольське районне управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся місцевий житель 1971 року народження. Чоловік повідомив, що його неповнолітня дочка, яка навчається в одному з навчальних закладів міста Мелітополь, зазнає від цькування з боку однолітків. Співробітниками поліції встановлено, що однокласники дівчини виклали в Telegram одну фотографію інтимного характеру і додали до неї адресу сторінки в Instagram неповнолітньої дівчини", - розповіла речник Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

За її словами, що за фактом цькування дівчини внесені відомості в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Перевірку отриманої інформації проводять співробітники ювенальної превенції.

Подробиці скандалу

Як пише РИА "Мелітополь", одна з дівчаток розповіла про подію своєму батькові. Той пішов до школи розбиратися, але ніхто з адміністрації так і не звернувся в поліцію.

"Хлопчики продовжили насміхатися над моєю дочкою, більш того, за видалення фото вони вимагали 150 гривень. Увечері в телефонній розмові з класним керівником, я дізнався, що вона навіть не поставила до відома батьків хлопчиків, оскільки пожаліла їх". У той момент, єдине, про що пошкодував я, що сам не викликав поліцію в школу. Просто був у шоковому стані. А в школі, як я бачу, вирішили спустити цю ситуацію на гальма", - розповів батько дівчинки.

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Автор: УНІАН