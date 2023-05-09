Чоловік зазначив, що дивом вдалося уникнути жертв та масових руйнувань.

У ніч на 9 травня російська ракета влучила в житловий будинок в Дніпрі, в результаті чого постраждала 32-річна жінка. Уникнути жертв і масштабних руйнувань вдалося завдяки збігу ряду обставин.

Власник однієї зі зруйнованих квартир на третьому поверсі Денис Гороховський повідомив, що в момент удару в його квартирі нікого не було.

"По-перше, бойова частина ракети не здетонувала. Багато в чому завдяки типу будинку. Були б бетонні перекриття, під'їзду могло не бути і жертв було б куди більше. По-друге, на поверх нижче була спальня маленької дитини і диво, що фрагмент ракети зупинився на моєму поверсі, а не пішов далі", - розповів чоловік у коментарі ТСН.

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За його словами, постраждала жінка, яка жила в квартирі на останньому четвертому поверсі.

"Жінку ударною хвилею відкинуло і на неї впали меблі. Є ряд травм, але вона вже сьогодні вранці виписалася з лікарні. Почувається нормально", - зазначив Гороховський.

При цьому він вказав, що в одній з кімнат його квартири немає стелі, в інших же кімнатах збиток менше.

Удар РФ по Дніпру в ніч на 9 травня - що відомо

Росіяни в ніч на 9 травня вдарили по українських містах ракетами. Тільки по Дніпроперівській області окупанти випустили вісім ракет.

Українські захисники Повітряного командування "Схід" збили всі російські ракети, але уламки впали на чотириповерховий будинок у Дніпрі. В результаті постраждала 32-річна жінка, її госпіталізували з травмами.

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