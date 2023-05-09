У чотириповерховому будинку в Дніпрі знайшли бойову частину ворожої ракети.

У ніч на вівторок, 9 травня, російські загарбники запустили вісім ракет на Дніпропетровську область, українські воїни з повiтряного командування "Схiд" їх всі ліквідували.

Уламки ворожого "металобрухту" у Дніпрі впали на чотириповерховий будинок, постраждала й госпіталізована жінка, якій 32 роки, написав у Telegram очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"…Дякую ППО за цей ранок! Відпрацювали потужно… Вночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили всi вісім ракет, якi ворог спрямував на область… Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі…", - зазначив чиновник.

Відео дня

Голова ОВА додав, що у будинку уламками пошкоджено дах й перекриття кількох помешкань. Крім того, на третьому поверсі чотириповерхівки знайшли бойову частину ракети. Оскільки у будинку працювали вибухотехніки, були евакуйовані десятки мешканців. "…Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать…", - додав Лисак.

Ракетний удар по Україні - що треба знати

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що 8 травня росіяни близько 22:00 запустили вісім крилатих ракет "Калібр" з носіїв, які знаходилися у Чорному морі. Всі ці ракети були ліквідовані.

Пізніше - рано вранці 9 травня, супротивник запустив 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 15 з них знищили захисники нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: