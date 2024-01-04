Крім того, постраждалих наразі налічується 30 осіб

Внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Києва кількість жертв знову збільшилась.

Про це повідомила КМВА. "Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих", - зазначається в повідомленні.

У КМВА додали, що станом на 07:00 на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.12.23 становить 32 людини, з них одна людина померла в лікарні. Постраждалих наразі 30 осіб.

Відео дня

Нагадаємо, вчора були завершені аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. Як повідомили в ДСНС, за час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

Рятувальники додали, що в цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було:

уражено 18 населених пунктів у 10 областях;

постраждало 170 людей;

загинуло 53 людини;

врятовано 22 людини.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Ракетний удар по Києву 29 грудня

Вночі та вранці 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Крім Києва влучання зафіксовані у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

Перший день нового року в столиці був днем жалоби за загиблими від ракетного удару 29 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: