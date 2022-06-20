Президент наголосив, що Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів.

Президент Володимир Зеленський озвучив країнам Тримор'я шість пропозицій співпраці з Україною.

Про це глава держави повідомив під час промови до учасників саміту Тримор'я.

Зокрема, пропозиції стосуються співпраці у безпековій, енергетичній, логістичній та інфраструктурній сферах.

"Почну одразу з того, що ми пропонуємо. Перше – Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами Ініціативи. Ми маємо знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання", - зазначив президент.

На його думку, тільки з Україною всі країни Тримор'я можуть реалізувати увесь свій потенціал - економічний та інфраструктурний, а також потенціал соціальних зв'язків між країнами та людьми.

"З урахуванням цього моя друга пропозиція – посилити трактування співпраці в межах Триморʼя. Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом у межах цієї Ініціативи, вона насправді про безпеку. І передусім - це логістика. Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я – це наш зв’язок з вільним світом", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що нині постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав-учасниць цієї Ініціативи.

"І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також – не дай Боже, звісно – загрожуватиме Росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов’язок – поглиблювати всі зв’язки на цьому просторі. Саме ці зв’язки – це наша безпека зрештою", - підкреслив глава держави.

Він назвав третю пропозицію у сфері енергетики.

Президент нагадав, що Україна має одні з найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання газу.

Відтак, співпрацюючи із сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів Польща – Словаччина, Польща – Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, Україна може задовольнити потреби всіх країн Тримор’я.

"Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії ми приєдналися до енергосистеми Європейського Союзу. І зараз наш експорт електрики може стати тим внеском в енергобаланс ваших країн, який допоможе вам стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску", - вважає Зеленський.

Четверта пропозиція від України - активізація дій для того, щоб транс'європейський коридор Via Carpathia запрацював на сто відсотків, з’єднавши північну та південну Європу, а Україна при цьому може відігравати роль одного з логістичних центрів та готова приєднатися до Via Carpathia вже зараз.

"Ми готові інтегруватися у європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава – Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica. Ми маємо працювати й надалі над розширенням пунктів пропуску на кордонах нашої держави", - підкреслив Зеленський.

Президент також уточнив, що Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проектам у сфері діджиталізації та посилити регіональні цифрові зв’язки, адже український досвід боротьби з кіберзагрозами є унікальним.

"І шоста пропозиція – участь у проекті відбудови України. Це буде найбільший економічний проект нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут – це основа національної безпеки. І це справді так. Але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що зараз країни Тримор'я мають такий історичний шанс, однак зможуть його використати, тільки якщо працюватимуть спільно.

"Потенціал України потрібен Тримор’ю. Ми готові. Ми цього хочемо", - додав Зеленський.

***Ініціатива трьох морів або Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Євросоюзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.

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