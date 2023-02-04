Відповідну угоду про співпрацю країни підписали в 1996 році, з настанням незалежності України.

Україна розірвала багаторічну угоду про співпрацю в дослідженні космосу з Російською Федерацією. Договір передбачав спільне вивчення космічного простору, а також використання його в "мирних цілях".

Відповідне рішення уряд України ухвалив сьогодні, як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Він зазначив, що Україна розриває з РФ відразу два договори:

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угоду між урядами про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, яку підписали 27 серпня 1996 року:

протокол до цієї угоди, підписаний 26 листопада 2010 року.

Розрив угод з Російською Федерацією

Уряд України ініціював розрив міжнародних угод з РФ ще до початку повномасштабної війни, у відповідь на незаконну окупацію Криму російськими військами.

6 грудня 2018 року Верховна Рада прийняла закон "про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією". Пізніше його підписав президент. Зі свого боку Москва розкритикувала відповідні зміни до Конституції й пред'явила Києву, що той спеціально зближується з ЄС і НАТО.

Вже після початку повномасштабної війни Кабмін продовжив розривати зв'язки з РФ: з 24 лютого 2022 року Україна офіційно вийшла з безлічі угод. Зокрема, уряд припинило дію угоди про науково-технічне та економічне співробітництво в області атомної енергетики з Росією.

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