Президент України зазначив, що у нього достатньо можливостей, щоб довести все до позитивного результату.

Президент Володимир Зеленський оцінив введення візового режиму з Російською Федерацією. Він вважає, що таке рішення непогана ідея.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналіста.

За його словами, дану ідею необхідно довести до позитивного результату.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, - ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - вказав Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 лютого Володимир Зеленський розповів, чи розглядається можливість впровадження Україною візового режиму для громадян з Російської Федерації.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди по етапах реакції. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації", - зазначив тоді президент.

А вже 25 травня президент України підтримав введення візового режиму з Російською Федерацією. Лідер держави позитивно відреагував на відповідну петицію. Також він подякував усім громадянам України, які підписували цю петицію, за їх активну позицію.

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