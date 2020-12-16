Недовіра найчастіше висловлюється російським ЗМІ – їм не довіряють 80% українців.

Українці найбільше довіряють армії, волонтерам, Державній службі з надзвичайних ситуацій, церкві, добровольчим батальйонам та Державній прикордонній службі.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Центру Разумкова.

"Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 69% опитаних), волонтерських організацій (66%), Держслужби з надзвичайних ситуацій (64%), церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Держприкордонслужби (58%), голів міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії (55%), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (52%), ЗМІ України (48%) та громадських організацій (46%)", - йдеться в результатах.

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), державному апарату (чиновникам) (78%), судам (судовій системі загалом) (77%), Верховній Раді (76%), уряду України (75%), комерційним банкам (73%), політичним партіям (72%), Вищому антикорупційному суду (70%), Конституційному суду (70%), Національному антикорупційному бюро (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), прокуратурі (70%), Національному агентству з питань запобігання корупції (70%), Верховному суду (68%), місцевим судам (67%), президенту України (62%), Національному банку (61,5%), національній поліції (52%), профспілкам (52%), Службі безпеки України (47%).

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Як проводилося опитування

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Костянтин Гончаров