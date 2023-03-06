1,3+ мільйони користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в "Дії", з них понад 1,3 млн голосів за те, щоб залишити цей день вихідним.

Про це віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в "Дії". Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів. Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця", - зазначив Федоров.

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Результати врахують у Парламенті перед ухваленням відповідного законопроекту.

Федоров також закликав пройти опитування про "Укрзалізницю" та долучитися до дерусифікації назви Південно-Західної залізниці.

Скасування 8 березня в Україні: деталі

13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроект №9009, яким пропонується скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

Ініціатор законопроекту, народний депутат Оксана Савчук повідомила, що замість 8 березня пропонується запровадити вихідний 25 лютого - в день народження поетеси Лесі Українки - День української жінки.

28 лютого у додатку "Дія" запустили опитування про святкування 8 березня. Проголосувати можна було з 28 лютого по 6 березня.

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