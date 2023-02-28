Проголосувати можна з 28 лютого по 6 березня.

У додатку "Дія" запустили опитування про святкування 8 березня. Про це віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти — залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроекту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. Долучайтеся", - зазначив Федоров.

У Telegram-каналі "Дії" також нагадали, що в більшості країн світу 8 березня — звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні, — офіційний вихідний.

Відео дня

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В Україні хочуть скасувати святкування 8 березня

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроект №9009, яким пропонується скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

Ініціатор законопроекту, народний депутат Оксана Савчук повідомила, що замість 8 березня пропонується запровадити вихідний 25 лютого - в день народження поетеси Лесі Українки - День української жінки.

Також до державних свят пропонується додати Шевченків день 9 березня - в день народження поета Тараса Шевченка та День матері - у другу неділю травня.

За словами Савчук, потрібно скасувати святкування 1, 9 травня та 8 березня, бо ці свята асоціюються з радянським минулим.

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