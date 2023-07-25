Середній рівень заробітної плати на місяць коливається в районі 44000 гривень.

У Польщі назвали п’ять міст, які найбільше потребують українських працівників, столиці країни Варшави у цьому списку немає.

Як йдеться у статистичних даних, переданих УНІАН, за першу половину липня в міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal було зроблено 2580 запитів на українських працівників. Найбільше вакансій було у таких містах (воєводствах): Гданськ - 484 вакансії, Вроцлав - 236 вакансій, Катовіце - 233 вакансії, Познань - 232 вакансії, Лодзь - 220 вакансій.

Цікаво, що столиця Польщі Варшава не потрапила до списку міст, що найбільше конкурують за українців. В агенції пояснюють - заводи, фабрики та будь-які великі виробництва знаходяться далеко від Варшави, в якій здебільшого передбачена робота в офісах. Однак фахівці помітили зміни у тренді працевлаштування.

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"Наразі попит на фахівців з високим рівнем компетенцій зростає у геометричній прогресії. Це пов'язано із масовим відкриттям українських компаній у Польщі, які також віддають перевагу своїм громадянам. Звісно, кількість таких вакансій набагато менша, але це гарна новина для високопрофесійних українців, які через війну були змушені працювати на роботах нижче їх компетенції", - цитує прес-служба директорку департаменту рекрутації Gremi Personal Анну Джоболду.

Між тим, фахівці розказують, скільки пропонують за одну робочу годину найзатребуванішим технічним спеціалістам. А саме: зварник заробляє 30 злотих (275 грн), працівник м’ясного цеху – 28 злотих (256 грн), електрик – 27 злотих (248 грн), монтажник металоконструкцій – 27 злотих (248 грн), столяр – 26 злотих (238 грн).

Таким чином, середній рівень заробітної плати на місяць серед зазначених вакансій коливається в районі 44000 гривень.

Яка ситуація на ринку праці в Україні

Як повідомляв УНІАН, ринок праці в Україні, що значно скоротився після початку повномасштабної війни, в цілому продовжує відновлюватися. За даними сайту Work.ua на початку літа дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати.

Київська область залишається лідером за кількістю роботи - на неї припадає майже третина від загальної кількості вакансій. Друге місце поcідає Львівська область, де зосереджено приблизно 10% роботи в Україні. а третє - Дніпропетровська.

Також у червні в червні продовжилось зростання середньої заробітної плати. За першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% - з 15 тис. до 17 тис. грн.

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