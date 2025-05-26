Говорити, що українці, які вже прижилися за кордоном, сильно бажатимуть повернутися на Батьківщину не можна.

Українці за кордоном настільки зав'язли в нових життєвих обставинах, що про повернення вже однозначно не йдеться.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він зазначив, що дослідження можливості повернення українців з-за кордну є складним, оскільки спочатку респондент відповідає, що налаштований повернутися в Україну, а при глибшому опитуванні з'ясовується, що це зовсім не так.

Соціолог деталізував, що коли у українця за кордоном питають, як він оцінить свої шанси на повернення і за яких умов це відбудеться, тоді дослідник починає розуміти, що людина вже настільки зав'язла в нових обставинах і реаліях свого життя, що про повернення вже не так однозначно йдеться.

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"Щоб не сказати, зовсім не йдеться", - пояснив соціолог.

Водночас, на його думку, очікувати повернення певної частини людей можна, але треба подивитися на це глибше.

"А хто туди виїхав? 60% за нашими даними 2023 року – це люди зі сходу та півдня України. Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області. Якщо ми візьмемо оцей пояс, то куди повертатися людям? Зразу питання: де зупиниться війна, чи буде куди повертатися?", - наголосив Антипович.

Він задається питанням, чи полишить людина свої три роки перебування в Польщі, Німеччині, Італії, або іншій країні, щоб повернутися до України, бо діти вже прилаштовані в садочки, школи, вивчена мова, і є навіть якась робота.

"Людина живе, вона пройшла певний рівень адаптації до нових обставин. І тепер людина все це має кинути і повернутись в Україну, на нове місце, де знову пошуки роботи, школи. Тому сказати, що український біженець сильно це буде хотіти робити, я, на жаль, не можу"", - пояснив ситуацію Антипович.

Також він звертає увагу, що багато українців виїхало з Львова, Івано-Франківська.

"Вони чому не повертаються? Бо там краще, їм там вже гарно. Бо вони і раніше їздили туди на заробітки. Вони, можливо, нерухомість у Львові продали, бо зараз у Львові високі ціни на нерухомість, і прикупили собі щось в тій же Польщі", - зазначив соціолог.

Також він нагадав про переселенців, які в 2014 році виїхали з Донецька, наприклад, в Краматорськ чи Маріуполь. Ці люди могли бути підприємцями, мати якісь свої невеличкі торгові зали, кіоски. "Вони виїхали, знову почали цим займатися в іншому місті, в яке знову прийшла війна і люди кажуть: все, тепер вже точно за кордон, я сюди точно не повернуся", - підкреслив Антипович.

На його переконання, оскільки є певний відсоток чоловіків, які зараз не виїзні, але їхні дружини і діти перебувають за кордоном, і тому, як відкриється вікно можливостей, ці чоловіки зроблять спробу поїхати.

Українські біженці за кордоном

19 травня стало відомо, що у Єврокомісії спрогнозували, коли українські біженці почнуть масово повертатися додому. Там зауважили, що хоча поки що немає явних ознак того, що війна в Україні завершиться найближчим часом, проте поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року.

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