Українські герої після отриманих травм, катування та голоду перебувають у тяжкому фізичному стані і їм потрібна негайна реабілітація.

Протягом вечора 22 вересня українці зібрали потрібні 10 млн грн на реабілітацію звільнених з російського полону бійців полку "Азов".

Про початок збору патронатна служба "Янголи Азову" оголосила опів на шосту вечора.

"Наші герої після отриманих травм, катування та голоду в тяжкому фізичному стані! Зараз головне дати їм належне піклування та лікування. Ми разом з вами це зробимо! Наша мета зібрати 10 млн для наших бійців", - йшлося в повідомленні.

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У патронатній службі наголосили, що важливо забезпечити звільнених захисників усім необхідним, оскільки в них "немає навіть одягу та взуття".

Уже за кілька годин у банку для збору українці задонатили суму більш ніж 10 млн грн.

Всі реквізити для пожертв можна дізнатися тут.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Україна обміняла 215 наших захисників, серед яких 124 офіцери, на Віктора Медведчука, який уже дав усі можливі показання наслідків. А 5 командирів "Азову" - на 55 російських полонених.

Також вернулась Катерина Поліщук ("Пташка") і вагітні військовослужбовці - Мамонова Мар'яна, Шумовецкая Яна і Черненькая Анастасія.

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