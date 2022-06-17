Особливо часто цей "документ" публікують у проросійських групах.

У ​Міністерстві освіти та науки попередили, що у соціальних мережах поширюється фейковий лист щодо збору даних випускників призовного віку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОН.

Так, у соціальних мережах поширюється лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти та науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Відзначається, що особливо часто цей "документ" публікують у проросійських групах.

Для підробки листа був використаний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу.

"Повідомляємо, цей лист – фейк. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН. Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті Міністерства освіти і науки України", - відзначили у Міністерстві.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ почали тиражувати нібито документ Міністерства оборони України, який повинен доводити існування секретних біолабораторій і їх роботу з військово-біологічними лабораторіями США.

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