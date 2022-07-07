Процес звiльнення "Батькiвщини-матері" від радянських пережитків "досить непростий з питання безпеки".

У застосунку "Дія" запустили нове опитування. Воно стосується монументу "Батьківщина-Мати" в Києві.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Монумент "Батьківщина-Мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР. Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом", - сповістив він.

До опитування додано звернення міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка, який наголосив, що процес звiльнення "Батькiвщини-матері" від радянських пережитків "досить непростий з питання безпеки".

"Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього мають бути залучені спеціалісти - інженери та архітектори. А поки вони займаються своєю справою, пропоную вам обрати, як саме ви бачите зміни до монумента", - сказав він.

Серед запропонованих варіантів - залишити, як є, зняти герб СРСР або ж замінити його на тризуб. Федоров зазначив, що опитування триватиме два тижні.

Довідка УНІАН. Монументальна скульптура "Батьківщина-Мати" була відкрита на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Загальна висота монументу з постаментом - 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) - 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.

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