Такий сценарій малоймовірний, але він розглядається.

Уряд Великобританії почав посилювати політику депортації людей, які незаконно перетинають Ла-Манш і прибувають в країну. Серед них є українці, і таких біженців можуть переправляти до Руанди. Це малоймовірно, але теоретично можливо.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі глав урядів країн Співдружності націй. Його слова цитує видання The Guardian.

"Єдині обставини, при яких людей будуть відправляти в Руанду, це якщо вони приїдуть до Великобританії нелегально і тим самим підірвуть безпечні і законні маршрути, які у нас є. Я думаю, що ми видаємо 130 000 віз українцям, і у них є, принаймні, два дуже хороших шляхи для приїзду в цю країну", — повідомив Джонсон.

За словами прем'єр-міністра, якщо біженці прибувають нелегально, вони підставляють тих, хто прибув на законних підставах. Тому теоретично українців та інших громадян можуть відправляти Руанду, але такий сценарій малоймовірний.

Уряд в Кігалі вже підтвердив, що почав витрачати 120 мільйонів фунтів на реалізацію програми надання притулку. Зараз Руанда готова прийняти перших біженців.

У Британії не всі згодні з політикою уряду щодо депортації нелегальних біженців до Східної Африки. Проти цього висловився виконавчий директор Ради у справах біженців Енвер Соломон.

"У різкому контрасті з британською громадськістю, яка відкрила свої двері, щоб прийняти українців, які відчайдушно шукають безпеки, наш прем'єр-міністр підтвердив, що уряд має намір розглядати їх як людський вантаж, який буде перевезений з Великобританії в Руанду", — заявив Соломон.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що 660 українських сімей у Британії або були визнані бездомними, або їм загрожує небезпека залишитися без житла. У 480 з них є діти. Така ситуація виникла через проблеми з наданням будинків. Житло стало недоступним або про нього не вдалося домовитися.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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