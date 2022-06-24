Він попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту РФ Путіну.

Країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише Politico.

Джонсон повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Він закликав західні держави "дати українцям стратегічну витривалість".

"Моє послання колегам по G7 і в НАТО зокрема… зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню", – висловив думку Джонсон.

Він попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Володимиру Путіну і завдасть світу додаткових економічних збитків.

"Настав час визнати, що українцям потрібна допомога, щоб змінити динаміку на Донбасі, в Сєвєродонецьку, а потім у районі сухопутного мосту на півдні", – додав він.

Крім цього Джонсон наголосив на важливості продовольчої безпеки. "Деякі з найбідніших країн світу абсолютно залежать від постачання зерна з України", – сказав Джонсон.

Він виключив відправку флоту для розблокування експорту українського зерна, але наголосив на необхідності знайти спосіб його вивезення.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова допомогти Україні з розмінуванням узбережжя Чорного моря і вивезенням зерна.

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