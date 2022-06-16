У 480 сім'ях, які втратили дах над головою, є діти.

Більш ніж 600 сімей з України в Англії або були визнані бездомними, або їм загрожує небезпека стати бездомними.

Про це повідомляє Sky News.

За даними уряду, в цілому 660 українських домогосподарств зіткнулися з такою ситуацією (дані на 3 червня). У 480 з них є діти.

Цифри не відображають справжній масштаб проблеми, оскільки більш як чверть представників місцевої влади не надали даних.

Українські сім'ї втрачали дах над головою через те, що їхнє житло стало недоступним або не вдалося домовитися про їхнє розміщення.

"Переважна більшість людей добре приживаються, але в меншості випадків, коли сім'я або її спонсор розривають взаємини, влада зобов'язана стежити за тим, щоб сім'ї не залишалися без даху над головою. Влада також може допомогти з пошуком нового спонсора", - сказав представник уряду.

З початку повномасштабної війни до Великобританії прибули понад 77 200 українців. Вони отримують підтримку в рамках програми Homes for Ukraine.

Її учасники отримують право перебувати у Великобританії протягом 3 років, їм надають житло у Великобританії на 6 місяців (це може бути як дім спонсора, так і житло в його власності), а також соціальні пільги, доступ до медичного обслуговування, освіти і право працювати у Великобританії.

Як писав УНІАН, в Інституті демографії та соціальних досліджень раніше повідомили, що з першого дня повномасштабної війни і до 10 червня залишили 4,8 мільйона чоловік. За цей же період в країну в'їхало більше 2 мільйонів громадян.

Ця цифра відрізняється від даних ООН. Там повідомляли про 6,5 мільйонів громадян, які виїхали з України через війну.

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