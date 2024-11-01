Одразу кілька країн зобов'язалися сприяти поверненню на Батьківщину депортованих і полонених українців .

Як прокоментувала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, спільна декларація країн допоможе координувати зусилля з пошуку зниклих безвісти українців. Вона уточнила, що серед країн, які взяли на себе зобов'язання сприяти поверненню в Україну депортованих дітей і полонених є Катар, Південно-Африканська Республіка (ПАР), Ватикан, Литва та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

"Людські життя повинні бути захищені. Дітям, цивільним та військовополоненим необхідно повернутися додому", - сказала Жолі.

Також міністерка розповіла про роль, яку зіграє кожна країна у питанні повернення українців додому. Так, Катар, Ватикан та ПАР будуть посередниками у переговорах щодо повернення українців. Також Катар та Литва стануть транзитними країнами для повернення їх додому. А ОАЕ будуть залишатися посередниками у переговорах про обмін військовополоненими.

Зниклиі безвісти та депортовані

За даними українського МЗС, майже 42 тис. українців вважаються зниклими безвісти. У РФ депортували майже 20 тис. дітей, з яких вдалося повернути тільки 860.

Також у МЗС анонсували створення групи з країн, які співпрацюватимуть у пошуку полонених українців, в тому числі й дітей, нададуть підтримку у зборі та верифікації даних.

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