В Олешках люди бояться реєструватися для евакуації: Андрющенко пояснив, що відбувається

Деякі жителі згадують досвід Маріуполя, коли люди, які планували виїхати через Василівку, зрештою опинялися в Ростові.

Люди, які розглядають можливість виїзду з окупованого міста Олешки Херсонської області, не впевнені в безпеці маршруту та не знають, чи зможуть дістатися підконтрольної Україні території. Про це з посиланням на джерела в Олешках розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

За його словами, люди не мають відповідей на два ключові запитання: чи буде евакуація безпечною та, чи справді вони опиняться на підконтрольній Україні території. Побоювання посилюються через непередбачувані дії росіян. Деякі жителі згадують досвід Маріуполя, коли люди, які планували виїхати через Василівку, зрештою опинялися в Ростові. Через це частина жителів Олешок боїться навіть реєструватися на евакуацію.

На місці російські "волонтери" повідомляють, що для виїзду передбачені різні автобуси. Одні мають доправляти людей на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії або вглиб окупованих районів. В останньому випадку люди нібито зможуть самостійно шукати подальший маршрут або звертатися по допомогу до волонтерів, зазначає Андрющенко.

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Він розповів, що реєстрація на виїзд відбувається в лікарні, де, за інформацією джерел, працюють так звані волонтери. Людей, які приходять записатися, переконують обирати виїзд до Росії або взагалі відмовитися від евакуації. Їм пояснюють це майбутньою фільтрацією, під час якої людей можуть "забрати невідомо куди".

"Які у РФ волонтери - ми в курсі але. Людей, які приходили реєструватися, переконували записуватися саме на виїзд до РФ, або відмовляли їхати взагалі, мовляв, буде фільтрація й людей "заберуть невідомо куди". Радили краще взяти продукти й лишатися вдома", - розповів представник центру.

Андрющенко зазначив, що ситуація в Олешках болісно нагадує йому евакуацію з Маріуполя, яку, за його оцінкою, росіяни фактично зірвали. Тоді також були реєстрація, плутанина з автобусами та маніпуляції з боку окупантів.

"Хочу помилитися, як ніколи до того", – підсумував він.

Ситуація в Олешках - головне

Нагадаємо, Україна та Росія за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок на Херсонщині, щоб евакуювати місцевих жителів. 27 жовтня, з 3:00, там запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Цей режим триватиме до 22:59 неділі, 1 листопада.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 30 жовтня до міста планують доставити гуманітарний вантаж. Зараз триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії.

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