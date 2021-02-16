Громадяни скаржаться на недержавну мову в магазинах, супермаркетах та перукарнях.

За місяць дії так званого «мовного закону», який вимагає застосування державної мови у сфері обслуговування, мовний омбудсмен Тарас Кремінь отримав 647 повідомлень про можливі порушення даного законодавства.

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Про це сам Кремінь повідомив у Facebook. За його словами, 160 повідомлень надійшло на телефонну лінію.

Регіони-лідери за кількістю скарг – Київ та Київська область, Львівська та Харківська область.

«Найбільше повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області (284). Із Львівської області надійшло 58 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області – 3), Харківської – 43, Одеської – 27, Дніпропетровської – 16, Запорізької – 7, Вінницької – 9, Полтавської – 16, Луганської – 7, Миколаївської – 6, Волинської – 5, Донецької – 4, Тернопільської – 6, Сумської, Чернівецької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницька та Херсонська області - по 3 звернення, із Рівненської, Чернігівської, Черкаської областей - по 2», - зазначив омбудсмен.

За його словами, переважна більшість (299) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет магазинів, частина сайтів за замовчуванням має недержавну мову.

«139 громадян поскаржилися на порушення своїх прав у сфері обслуговування (надання послуг здійснювалося недержавною мовою як у окремих магазинах, так і у магазинах великих торговельних мереж, супермаркетах, закладах громадського харчування, банківських установах, салонах краси, перукарнях, ветеринарних клініках). Найбільше порушень (58) виявлено киянами. Розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою зафіксували 77 заявники з різних регіонів. 23 громадянина заявили про порушення норм Закону у галузі освіти», - йдеться в повідомленні.

Водночас, збільшилася кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя надійшло 19 звернень.

Кремінь зазначив, що наразі не накладено жодного штрафу та не зафіксовано жодного злісного порушника. Всі надіслані вимоги про усунення порушень мовного законодавства були виконані.

Мовний закон: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

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Автор: УНІАН