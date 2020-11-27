Українського політв'язня Олександра Марченка в Російській Федерації засудили до 10 років ув'язнення.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його дружина Катерина.
"Вчора життя ніби зупинилося на секунду... Моєму чоловіку Олександру Марченку винесли вирок... 10 років. І ніби ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво", - написала вона.
Дружина Марченка додала, що не уявляє, які почуття наразі охоплюють його. "Знаю тільки одне – він тримається, тому що має неймовірну силу волі", - додала вона.
У коментарях до допису генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що бачитиме Марченка в СІЗО наступного тижня.
Справа політв'язня Олександра Марченка: що відомо
- У РФ Марченка звинуватили в підготовці контрабанди предметів військового призначення, за які він нібито переказав якомусь громадянину Росії 130 тисяч доларів.
- На думку російського слідства, Марченко зі спільником із РФ навесні 2018 року розробив план придбання і провезення через російсько-український кордон двох комплектів електровакуумних приладів (клістронів), призначених для використання в зенітно-ракетному комплексі моделі С-300. Звинувачення проти українця будується на нібито листуванні Марченка з російським "партнером", яке мало місце навесні-влітку 2018 року, а також на засекречених свідченнях.
- Правозахисники вважають, що справа має всі ознаки сфабрикованої, а також явний політичний мотив.
- Адвокат українця Денис Плужний повідомив, що в слідства немає жодного доказу вини Марченка, ні свідків, ні доказів транзакції на суму 130 тис. доларів, яка фігурує в провадженні.
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- Як повідомила дружина Марченка, ще в 2014 році її чоловік у Донецьку здав автомобіль на ремонт, а через військові дії забрати його так і не зміг. За її словами, наприкінці 2018 роки від знайомих сім'я Марченків дізналася, що органи окупаційної влади "ДНР" повертають залишене на окупованій території майно, а для того, щоб його забрати, потрібно поїхати до Донецька і написати заяву про повернення авто. Марченко повідомила, що 17 грудня 2018 року її чоловік поїхав до окупованого Донецька, а 18 грудня в будівлі "МВС "ДНР" написав заяву щодо повернення автомобіля, потім вирушив на пропускний пункт, щоб повернутися на підконтрольну Україні територію, і зв'язок з ним зник. Пізніше з листа, який Марченко передав через адвоката, з'ясувалося, що на КПП окупанти відібрали у нього документи, телефон і всі речі, а після допиту помістили на 20 днів у камеру без вікон і туалету, звідки час від часу виводили на допити, під час яких застосовували психологічне й фізичне насильство. "9 січня 2019 року вчергове приїхали співробітники "МГБ ДНР" і змусили написати показання. Вони їх не задовольнили, Олександра відвели в карцер і підвісили за ліву руку на добу. Відтак пригрозили відрізати йому пальці руки..., а потім повели в камеру для тортур, роздягнули догола, натягнули пакет на голову... і катували струмом. Після цих тортур відвели вперше за 20 днів помитися, але пригрозили, що тортури продовжать, а також погрожували, що викрадуть сім'ю на території України і родичів в Росії", - розповіла дружина Марченка, зазначивши, що в результаті тортур у чоловіка з'явилася тахікардія й тимчасове оніміння частин тіла. За її словами, 18 лютого окупанти передали її чоловіка співробітникам ФСБ РФ, які відвезли його в Краснодар. Дружина українця розповіла, що точно дізнатися, де перебуває її чоловік, вдалося лише через два місяці, коли він написав повідомлення з незнайомого російського номера про те, що його утримують в спецприймальнику в російському Краснодарі.
- 3 грудня 2019 року на прес-конференції в Києві правозахисники російського правозахисного центру "Меморіал" і українського Центру громадянських свобод заявили, що визнають Марченка політв'язнем.
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