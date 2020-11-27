Правозахисники вважають, що справа має всі ознаки сфабрикованості, а також явний політичний мотив.

Українського політв'язня Олександра Марченка в Російській Федерації засудили до 10 років ув'язнення.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його дружина Катерина.

"Вчора життя ніби зупинилося на секунду... Моєму чоловіку Олександру Марченку винесли вирок... 10 років. І ніби ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво", - написала вона.

Дружина Марченка додала, що не уявляє, які почуття наразі охоплюють його. "Знаю тільки одне – він тримається, тому що має неймовірну силу волі", - додала вона.

У коментарях до допису генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що бачитиме Марченка в СІЗО наступного тижня.

Справа політв'язня Олександра Марченка: що відомо

У РФ Марченка звинуватили в підготовці контрабанди предметів військового призначення, за які він нібито переказав якомусь громадянину Росії 130 тисяч доларів.

На думку російського слідства, Марченко зі спільником із РФ навесні 2018 року розробив план придбання і провезення через російсько-український кордон двох комплектів електровакуумних приладів (клістронів), призначених для використання в зенітно-ракетному комплексі моделі С-300. Звинувачення проти українця будується на нібито листуванні Марченка з російським "партнером", яке мало місце навесні-влітку 2018 року, а також на засекречених свідченнях.

Правозахисники вважають, що справа має всі ознаки сфабрикованої, а також явний політичний мотив.

Адвокат українця Денис Плужний повідомив, що в слідства немає жодного доказу вини Марченка, ні свідків, ні доказів транзакції на суму 130 тис. доларів, яка фігурує в провадженні.

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Як повідомила дружина Марченка, ще в 2014 році її чоловік у Донецьку здав автомобіль на ремонт, а через військові дії забрати його так і не зміг. За її словами, наприкінці 2018 роки від знайомих сім'я Марченків дізналася, що органи окупаційної влади "ДНР" повертають залишене на окупованій території майно, а для того, щоб його забрати, потрібно поїхати до Донецька і написати заяву про повернення авто. Марченко повідомила, що 17 грудня 2018 року її чоловік поїхав до окупованого Донецька, а 18 грудня в будівлі "МВС "ДНР" написав заяву щодо повернення автомобіля, потім вирушив на пропускний пункт, щоб повернутися на підконтрольну Україні територію, і зв'язок з ним зник. Пізніше з листа, який Марченко передав через адвоката, з'ясувалося, що на КПП окупанти відібрали у нього документи, телефон і всі речі, а після допиту помістили на 20 днів у камеру без вікон і туалету, звідки час від часу виводили на допити, під час яких застосовували психологічне й фізичне насильство. "9 січня 2019 року вчергове приїхали співробітники "МГБ ДНР" і змусили написати показання. Вони їх не задовольнили, Олександра відвели в карцер і підвісили за ліву руку на добу. Відтак пригрозили відрізати йому пальці руки..., а потім повели в камеру для тортур, роздягнули догола, натягнули пакет на голову... і катували струмом. Після цих тортур відвели вперше за 20 днів помитися, але пригрозили, що тортури продовжать, а також погрожували, що викрадуть сім'ю на території України і родичів в Росії", - розповіла дружина Марченка, зазначивши, що в результаті тортур у чоловіка з'явилася тахікардія й тимчасове оніміння частин тіла. За її словами, 18 лютого окупанти передали її чоловіка співробітникам ФСБ РФ, які відвезли його в Краснодар. Дружина українця розповіла, що точно дізнатися, де перебуває її чоловік, вдалося лише через два місяці, коли він написав повідомлення з незнайомого російського номера про те, що його утримують в спецприймальнику в російському Краснодарі.

3 грудня 2019 року на прес-конференції в Києві правозахисники російського правозахисного центру "Меморіал" і українського Центру громадянських свобод заявили, що визнають Марченка політв'язнем.

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Автор: Тетяна Поляковська