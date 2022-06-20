Вона наголосила, що потрібно робити все можливе, аби полонені були захищені міжнародною Конвенцією з прав людини, адже ці права росіяни порушують.

Український парамедик Юлія Паєвська ("Тайра") вперше після звільнення з російського полону розказала про те, у яких умовах вона перебувала у ворогів.

На своїй сторінці у Facebook жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

"Тайра" розказала, що за час перебування у полоні вона схудла і зараз її вага – 50 кілограмів. Через пережите вона зараз втомлена та виснажена, але переконує – скоро відновиться і повернеться у стрій.

"Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій. Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива. Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів. Скоро повернусь в стрій, та треба відновити сили", - написала вона.

За словами парамедика, понад усе їй зараз боляче за тих, хто досі перебуває у полоні російських окупантів. Вона наголосила, що потрібно робити все можливе, аби полонені були захищені міжнародною Конвенцією з прав людини, адже ці права росіяни порушують.

"Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога - коли ти там, здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава. Необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там - ми абсолютно безправні, як раби. Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення. Всі полонені мусять бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну", - зазначила Паєвська.

Як писав УНІАН, 17 червня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Паєвську звільнили з полону.

У полон Юлія потрапила орієнтовно в середині березня. Російські пропагандисти називають її "учасницею Азову".

Після свого звільнення "Тайра" записала перше відео, у якому подякувала президенту за допомогу у звільненні та наголосила, що зараз перебуває у безпечному місці.

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