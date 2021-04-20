Зловмиснику вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади.

У Херсонській області кіберфахівці Служби безпеки України спільно з американськими правоохоронними органами заблокували протиправну діяльність хакера, який вкрав понад 300 тис. доларів з рахунків фінансових установ Північної Америки.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

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Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане у інших учасників хакерської спільноти. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

"Задокументовано, що зловмиснику вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад 300 тис. доларів. У подальшому персональна та конфіденційна інформація використовувалася через анонімні торговельні майданчики у DarkNet", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Наразі встановлюється точна сума збитків, завданих зловмисником. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів.

Триває досудове розслідування у межах провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

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Автор: Наталя Нічишина