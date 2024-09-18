Український суд вдруге переніс розгляд справи ексдепутата Держдуми РФ Магомеда Гаджиєва

Гаджиєва підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Печерський суд Києва вдруге переніс розгляд справи росіянина Магомеда Гаджиєва. Про це повідомляє кореспондент УНІАН із зали суду.

Під час засідання прокурор зауважив, що повістку обвинуваченому Гаджиєву опублікували в газеті "Урядовий курʼєр", а також на сайті Офісу Генпрокурора. Втім, підозрюваний на засідання не зʼявився.

За словами адвоката, якого Гаджиєву надала Українська держава, звʼязку з підозрюваним у нього немає. То ж він не може особисто повідомити його про наступне засідання.

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За подальшою процедурою через систематичну неявку обвинуваченого в суд прокурор може звернутися з клопотанням про спеціальне судове провадження. У такому разі суддя вже наступного засідання може почати розгляд справи без фізичної присутності самого Магомеда Гаджиєва. Адже на попереднє судове засідання, яке мало відбутися 22 серпня цього року, екс-депутат Дерджуми РФ Гаджиєв також не з’явився, проігнорувавши всі публічні повістки.

Крім того, захисника обвинуваченого повідомили про його право на подання клопотання про колегіальний розгляд справи.

Нагадаємо, УНІАН звертався з офіційним запитом щодо перебігу розслідування справи Гаджиєва до Офісу Генерального прокурора. Активно намагалися прискорити процес передачі справи до суду і депутати Верховної Ради України.

Крім того, раніше УНІАН надіслав офіційний запит до Печерського суду Києва щодо деталей розгляду справи російського політика та мільярдера.

"Просимо повідомити, Чи знаходиться на розгляді Печерського районного суду м. Києва справа № 757/34451/24-к за обвинуваченням громадянина російської федерації Гаджиєва Магомеда Тажудиновича? Якщо справа знаходиться на розгляді, чи дійсно 22 серпня 2024 року було розпочато провадження по ній?", - йдеться в журналістському запиті до прес-служби Печерського суду.

Справа Гаджиєва: що треба знати

Магомед Гаджиєв був депутатом Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Володимира Путіна протягом чотирьох скликань. За цей час він встиг підтримати ряд антиукраїнських законів. Зокрема – у 2014-му році Гаджиєв проголосував за анексію українського Криму.

Крім того, за даними ЗМІ, Гаджиєв був залучений до фінансування терористів так званих "ЛДНР". Зокрема, він отримував нагороди з рук ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Також, правоохоронці "спіймали" Гаджиєва на фінансуванні підрозділів дагестанців у складі армії РФ , які брали участь в окупації України після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

В березні 2023 року група депутатів українського парламенту звернулася до Палати представників США та Європейської комісії з проханням накласти санкції США та ЄС на російського мільярдера Магомеда Гаджиєва. В Україні він став "підсанкційним" у травні 2018-го.

15 грудня 2023 року ДБР оголосило про підозру російському олігарху. Йому інкримінують частину 1 статті 110 Кримінального Кодексу – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону, а також публічні заклики до вчинення таких дій.

Паралельно в РФ Гаджиєва підозрюють в організації вбивства відомого громадського та релігійного діяча Дагестану, ректора Інституту теології та міжнародних відносин, віце-президента Північнокавказького центру ісламської освіти та науки, муфтія Максуда Садікова, яке сталося ще 2011 року. Однак, через депутатську недоторканість та близькі зв'язки із силовими структурами РФ, справа проти Гаджиєва досі не потрапила до суду.

Напередодні Румунське видання argesplus.ro опублікувало журналістський фільм-розслідування під назвою "Невловимий терорист" - про колишнього депутата Державної Думи Росії 4-х скликань від путінської партії "Единая Россия" Магомеда Гаджиєва.

Відповідно до аудіозаписів, які опинилися в розпорядженні журналістів, Гаджиєв висловлює впевненість, що посадити його нікому в Україні не вдасться.

"Але мої хлопці на місці все порішали. Жодного суду - залізно не буде. І нових – також. Тисяча відсотків! Тобі, якщо треба, скажу, - через кого там можна "працювати", - цитує розмову Гаджиєва з невідомою особою румунське видання.

Чергове (вже третє за ліком) засідання Печерського суду у справі Магомеда Гаджиєва має відбутися у вівторок, 22 жовтня 2024 року. Резервна дата – 31 жовтня.

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