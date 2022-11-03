Дівчина ні на мить не сумнівалася, що вона має бути поруч з коханим.

У річницю знайомства зі своєю дівчиною 22-річний військовий Сергій Костюченко хотів освідчитися коханій. Його відправили на бойове завдання, під час виконання його він підірвався на міні. Зазнав важких поранень і втратив руку.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", тоді Сергій вирішив не турбувати своїм станом кохану та розірвати з нею стосунки.

Але дівчина знайшла Сергія і навіть сама запропонувала йому одружитися. Сергію Костюченку - 22, з Юлею вони познайомилися у 2019-му. Уперше вони зустрілися у травні 2021-го. Тоді хлопець вже рік служив у ЗСУ.

Після звільнення Київщини навесні 2022-го року Сергія відправили на Луганщину, усі ці місяці Юлія дуже переймалася за коханого. Хлопець хотів освідчитися дівчині 29-го травня, у річницю їхнього знайомства. Та у цей день він виїхав на бойове завдання, почався масовий обстріл, боєць отримав поранення правої ноги та лівої руки, легеня була пробита. Врятував його військовий, який випадково проїжджав поруч. У Сергія була зупинка серця, але лікарям вдалося його врятувати. Далі хлопця перевели до лікарні в Дніпрі.

"Коли я оговтався, я тоді ухвалив рішення розірвати стосунки з Юлею, батькам не говорити нічого", - згадує Костюченко.

Та дівчина сама знайшла його і сама запропонувала одружитись. Вони розписалися 16 червня в одній з лікарень Києва. Юля постійно було поруч під час реабілітації.

Хлопцю вже замовили протез руки. Ведучі "Сніданку з 1+1" не змогли стримати емоцій й сказали, що історія пари нагадує кінофільм.

Історія кохання медсестри з Лисичанська, яка втратила обидві ноги

У травні 2022 року у Львові вийшла заміж 23-річна медсестра з Лисичанська, яка підірвалася на ворожій міні та втратила обидві ноги.

Оксана та її новоспечений чоловік виховують двох дітей, проте одружитися вирішили тільки зараз. Весілля вони святкували у лікарняній палаті. Тепер подружжя не хоче відкладати життя "на потім", вони щасливі та не втрачають віру на те, що все буде добре.

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