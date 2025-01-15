Такі осередки єдності будуть в Польщі, в Німеччині та в інших країнах, де зараз живуть українці.

Україна відкриє осередки підтримки українців за кордоном unity hubs (осередки єдності), повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної з своїм польським колегою Анджеєм Дудою зустрічі у Варшаві з представниками ЗМІ.

"Сьогодні говрили про наших людей тут, в Польщі. Про підтримку для них від Польщі, про збереження зв’язків української громади і української держави… І ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном - unity hubs. Такі осередки єдності будуть і в Польщі, будуть і в Німеччині, і в інших країнах, де є наші люди", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вдячний Польщі за повагу та увагу до України та українців.

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Українські біженці за кордоном

Як повідомляв УНІАН, днями глава Міністерства національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що за кордоном можуть перебувати до 30 мільйонів українців, який виїхали з Батьківщини зокрема і через російську агресію.

За його словами, очолюване ним міністерство починає запроваджувати широку стратегію національної єдності, ідентичності та множинного громадянства, яка дасть змогу повернути українську націю на рідну землю.

Міністерство єдності було створено минулого року за ініціативи президента України. Завданням нової структури є об'єднання українців за кордоном. На початку грудня минулого року стало відомо, що нове міністерство очолив Олексій Чернишов.

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