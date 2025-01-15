Глава держави наголосив, що підтримка Польщі є важливою до України, і що обидві країни мають рухатися вперед разом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на спроби польських політиків поєднати намір України вступу до Європейського Союзу і НАТО з вимогами щодо Волинської трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Варшаві на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зокрема, у Зеленського запитали про намагання окремих політиків прив'язати питання інтеграції України до Євросоюзу і НАТО до потреби вирішення питань Волинської трагедії.

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"Підтримка Польщі дуже важлива. Ми повинні в наших відносинах рухатись вперед, на мою думку. Наші міністерства культури, які відповідають за відповідні питання. Вже працюють. Я радий, що вони опрацьовують матеріали. І те, що я чув від них - я бачу, що у всіх напрацювання, знову таки, це кроки уперед. Вперед, я вважаю, що ми повинні рухатись разом з Польщею. Ми сусіди, а Росія, найголовніше, загроза. І вона ця загроза - сьогодні і ця загроза завтра. І ми повинні повинні робити усе, щоби зміцнювати наш союз. Безумовно, Європейський Союз. Але передовсім, наш сусідський союз. Наш - України й Польщі", - наголосив Зеленський.

Спекуляції на темі Волинської трагедії

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Україна не увійде до Європейського Союзу, якщо вона не розв'яже питання Волині.

Сьогодні, 15 січня, Туск пообіцяв не допустити використання в політичних іграх драматичних сторінок в історії польського та українського народів, зокрема Волинської трагедії.

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