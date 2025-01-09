Там повідомили про запуск широкомасштабної політики, яка дозволить повернути українців на Батьківщину.

В Україні, за різними оцінками, проживають близько 32 млн українців, а за її межами їхня кількість сягає 30 млн.

Про це глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов сказав під час візиту до Польщі, передає Укрінформ. Він анонсував, що очолюване ним міністерство починає запроваджувати широку стратегію націєдності, ідентичності та множинного громадянства, яка дасть змогу повернути українську націю на Батьківщину.

Він додав, що, згідно з різними оцінками, в Україні зараз живуть 32 млн громадян, а за межами країни - від 25 до 30 млн. Він уточнив, що йдеться, зокрема, і про тих українців, які виїхали з країни ще до 2022 року.

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"Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал для всіх і ми повинні створити і запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на її благо і її майбутнього", - висловив думку міністр.

Створення Міністерства національної єдності

Минулого року президент Володимир Зеленський створив Міністерство єдності, до завдання якого увійшло об'єднання українців за кордоном. На початку грудня минулого року стало відомо, що нове міністерство очолив Олексій Чернишов.

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