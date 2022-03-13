За словами очільника уряду, перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав бізнес відновлювати роботу, а українців працювати.

Як він заявив у відеозверненні, попри всі зусилля, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.

"Перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. Тому закликаю всіх! Хто може працювати та має роботу - працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту! І зараз ви потрібні державі як ніколи. Разом ми переможемо", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перемога України у війні з Росією може відбутися пізніше, ніж хочеться, а українці мають "навчитися жити в нових умовах".

Окрім того, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав жителів заходу і центру України повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності.

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