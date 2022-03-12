Він підкреслює, що робота в тилу є критично важливою для фронту.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав жителів заходу і центру України повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в Facebook.

"Вам не здається, що на західній і в центральній Україні пора виходити з режиму "свята неслухняності" і запускати економіку? Малу хоча б. Магазини маленькі, підприємства маленькі, інші робочі місця тощо. Тому що ми 17-й день стрибаємо радісно як маленькі діти, у яких дорослі пішли, і можна нічого не робити. Але якщо ми так будемо продовжувати, то з економікою настане швах", - підкреслив Арестович.

Він додав, що до нього доходять сигнали, що "занадто багато людей не працює".

"А треба б виходити на роботу. Зрозумійте, ми їх практично скрізь зупинили, вони вже нікуди не наступають... Саме час почати знову нормальне життя. Повертатися і в школи - це Міністерство освіти вирішує, і в малий, і середній бізнес, і великому бізнесу треба б запускатися", - сказав радник керівника ОП.

Арестович також закликав "нормально займатися дітьми, спортом займатися, відновлювати звичайні звички, звичайний спосіб життя".

"У нас є дві проблеми: фронт і тил. Ви зараз - тил. Тил - це друга за важливістю тема після фронту. Тил - це не там, де люди відсиджуються, а тил - там, де люди забезпечують і працюють на фронт", - зазначив він.

Радник керівника ВП підкреслив, що якщо робота і економіка не будуть запущені, то "загрожує нам дуже багато, починаючи від того, що скоро не буде ні у кого грошей, запас яких - на місяць - на два у людей максимум". "Закінчуючи тим, що у нас почне розпадатися соціальна тканина суспільства, і соціальна криза почне перетворюватися на політичну... Давайте повертатися до нормального життя, включаючи нормальну роботу", - закликав Арестович.

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