Перехожі, які почули крики дітей, викликали поліцію.

У селі поблизу Львова патрульні врятували двох дітей віком 2 роки та 10 місяців, які перебували в антисанітарних умовах.

Як йдеться у сюжеті ТСН, поліцейських викликали перехожі, які почули сварки дорослих та гучні крики дітей.

«Людей збентежило, що малі кричали наче від болю. Коли копи приїхали за адресою, знайшли двох дітей віком 2 роки та 10 місяців. У кімнаті були антисанітарія та нестерпний сморід. 19-річна мати та 24-річний батько сиділи п'яні», – говориться у сюжеті.

Як повідомляє патрульна поліція Львівської області, на 19-річну матір склали адміністративний протокол за ч. 1 ст 184 (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей) КУпАП.

«Коли екіпаж приїхав на місце події, то був вражений побаченим: антисанітарія в помешканні, безлад та мухи усюди (включно на їжі)», – повідомили у поліції.

Про цей інцидент повідомили відділ ювенальної превенції та соцслужбу.

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Автор: Катерина Шварц