Позов до суду подала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради про надання російській мові статусу регіональної.

Зокрема, йдеться про рішення облради від 2012 року. Позов до суду подала Дніпропетровська обласна прокуратура. У ньому проситься визнати протиправним і нечинним з 28 лютого 2018 року рішення облради "Про підтримку мовної політики в Україні" від 17.08.2012 року.

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Як йдеться у рішенні, суд задовольнив позов суд ще 13 серпня, оприлюднили його в реєстрі через тиждень. У своїй ухвалі суд наголосив, що рішення облради суперечить чинному закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Рішення може бути оскаржене.

Раніше Миколаївський окружний адмінсуд скасував рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.

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Автор: Ірина Погоріла