Суд скасував рішення мерії тільки після повторного звернення мовного омбудсмена до Офісу генпрокурора.

Миколаївський окружний адмінсуд визнав нечинним та скасував рішення мерії щодо надання російській мові статусу регіональної.

Про це у Facebook написав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, зауваживши, що рішення, за даними обласної прокуратури, ухвалили ще 8 липня та тільки після його повторного звернення до Офісу генпрокурора.

"Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування", – зазначив Тарас Кремінь.

Він додав, що дуже сподівається на затвердження депутатами міської програми з розвитку української мови як державної та запуск безкоштовних курсів найближчим часом.

Читайте також"Русский мир вітається скрізь": у Києві "туристи" влаштували п'янку під прапором РФ (відео)За його даними, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

20 травня депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів, щоб скасувати ухвалене ще в 2012 році рішення "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві".

Ухвалений у 2019 році закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не передбачає надання будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.

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Автор: Яна Ставська