Жінка перейшла на сторону російських окупантів.

В Донецькій області колаборантка здала у полон сина, який воював проти окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Клименко Анжела Борисівна. Колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району. Брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році. Зараз самостійно перейшла на бік окупантів", - зазначив він і додав, що нині вона очолює один з гуманітарних штабів "Єдиної Росії". "Головне. Її син військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів", - повідомив Андрющенко.

Раніше стало відомо, що в Запорізької області на окупованих територіях серед колаборантів почалися сутички.

Про це свідчить поява випадків з підривами та вибухами на окупованих територіях. Зрадники бояться за своє життя і тепер мріють втекти до Криму.

Також колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

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