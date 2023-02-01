Фігурант справи Михайло Чеботар свою провину не визнав.

В Одесі довічно засуджений чоловік за зґвалтування та вбивство дитини в селі Лощинівка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, вирок винесено сьогодні. Зазначається, що йдеться про події у селі Лощинівка Ізмаїльського району, які у 2016 році мали великий резонанс.

За публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури Приморський районний суд визнав винним жителя Одещини у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152, п.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

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"Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Прокурором в суді доведено, що в серпні 2016 року, будучи напідпитку, чоловік зґвалтував дитину та, з метою приховування злочину, вирішив вбити дівчинку", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, діставши наявну при собі викрутку, чоловік наніс декілька ударів її руків’ям по голові потерпілої та колючою частиною завдав п’ять колотих ударів в область грудної клітини. Внаслідок нанесених травм дівчинка померла на місці.

Провину зловмисник у судовому засіданні не визнав.

Резонансне вбивство дитини в Лощинівці

27 серпня 2016 року у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Увечері 27 серпня у селі сталися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів, жителі Лощинівки вимагали виселити їх із села. Через погроми ромські родини були вимушені покинути населений пункт.

Поки йшло судове розслідування, адвокати фігуранта Михайла Чеботаря неодноразово заявляли, що в слідства недостатньо доказів проти їх підзахисного та дівчинку зґвалтувала та вбила інша людина. Повідомлялося, що в експертизах є розбіжності тощо.

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