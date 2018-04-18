Суд закриє частину засідань у резонансній справі про зґвалтування і вбивство дівчинки у Лощинівці

У закритому режимі будуть оприлюднюватися документи, зокрема, висновки судово-медичної експертизи, протоколи огляду місця події тощо.

В Одесі частина засідань у справі про зґвалтування і вбивство 8-річної дівчинки в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області, скоєне у серпні 2016 року, суд проводитиме у закритому режимі.

Читайте такожВбивство дівчинки на Одещині: роми погрожують селянам помстою за розгромлені будинки (відео)

Як повідомили УНІАН у центрі правового моніторингу «Гідність», відповідне рішення Приморського районного суду прийняв 17 квітня.

Відзначається, що колегія частково задовольнила клопотання матері вбитої 8-річної дівчинки - Катерини Моїсеєнко, яка просила проводити засідання без присутності громадськості та ЗМІ у зв'язку з тим, що можуть бути оприлюднені подробиці зґвалтування і вбивства її доньки.

Прокурор Ольга Кологрева підтримала клопотання, але захисник обвинуваченого Михайла Чоботаря Андрій Лещенко заперечував, аргументуючи тим, що справа - резонансна, а також тим, що у процесі будуть оприлюднені факти, що вказують на невинність його підзахисного.

Заслухавши сторони, суд вирішив, що в закритому режимі оприлюднюватимуться документи, зокрема, висновки судово-медичної експертизи, протоколи огляду місця події тощо.

У центрі «Гідність» також відзначили, що на вчорашньому засіданні був присутній вітчим вбитої дівчинки Олександр Матяш, який, на думку захисту Чоботаря, може бути причетний до злочину.

Він як свідок дав свідчення про події вечора і ночі 26-27 серпня 2016 року, коли було скоєно злочин. За його словами, разом зі знайомими, в тому числі Чоботарем, вони розпивали спиртні напої до опівночі. Вітчим стверджує, що вночі заходив додому і бачив сплячих дітей, повернувся пізніше, але нічого не пам'ятає, оскільки був п'яний. Вранці односельці виявили тіло дівчинки у городі.

У ліжку загиблої було виявлено кепку обвинуваченого.

Вчора Чоботарю також продовжили запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО на 2 місяці.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2016 року в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності. Того самого дня ввечері у Лощинівці відбулися зіткнення. Жителі села стали громити будинки місцевих ромів. У результаті один будинок було підпалено, в інших - пошкоджено меблі, вибито шибки. Жителі Лощинівці висунули вимогу до місцевої влади виселити з їхнього села ромів.

Директор Офісу ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини Майкл Георг Лінк закликав українську владу забезпечити компенсацію сім'ям, майно яких постраждало під час погромів у Лощинівці і притягнути до відповідальності організаторів самосуду. Зазначалося, що в присутності співробітників поліції шість ромських будинків були розгромлені і один підпалено. Десять сімей ромів, близько 60 осіб, залишили село ще до початку атаки.