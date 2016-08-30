Ромський конфлікт у Лощинівці: місцеві жителі наполягають на виселенні ромів із села
В Одеській області жителі села Лощинівка Ізмаїльського району, де за підозрою у вбивстві 8-річної дівчинки затримано представника ромської національності, наполягають на виселення ромів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні селяни заявили на мітингу, що пройшов перед церемонією прощання з убитою дитиною.
Учасники багатолюдної акції, зібравшись біля Палацу культури, зажадали від місцевої влади та правоохоронців посилити боротьбу з правопорушниками.
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«Ми неодноразово зверталися з приводу кримінальних угруповань ромської громади, які тероризували ціле село в останні роки. Роми відкрито торгували наркотиками, займалися крадіжками і поборами з місцевих жителів, на що поліція і місцева влада закривали очі», - заявив один з жителів Лощинівки, який назвався Сергієм.
Місцева громада наполягає на тому, що інцидент не є етнічним конфліктом, а всі повинні дотримуватися закону, і забезпечити це мають правоохоронці.
Люди заявляють, що більше не хочуть миритися з ситуацією у них в селі, криміногенною обстановкою і погрожують йти маршем на Ізмаїл, домагаючись, таким чином, справедливості.
У підсумку учасники мітингу прийшли до того, що вони «не допустять повернення в Лощинівку ромів».
Разом з тим голова Ізмаїльської РДА Валентина Стойкова заявила, що так чинити не законно.
«Те, що ви вирішили, - це думка громади, але воно не може суперечити закону. Думаю, що пошкодження майна кільком сім'ям треба відшкодувати. Взагалі, розмова з участю всіх сторін конфлікту вимагає продовження», - сказала Стойкова.
Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки, 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.
Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. В село прибули співробітники ГУ НП в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.
У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.
Згодом голова Ізмаїльської РДА Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їх переїзд з Лощинівки.
Ромські організації звернулися до глави МВС Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію.
Разом з тим омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення сільради Лощинівки про виселення ромів незаконне.
29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд прийняв рішення про арешт - на 60 діб без права внесення грошової застави підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки.
Сьогодні в Лощинівці пройшли похорони вбитої дитини.