Представник країни-окупанта запевнив, що у книжках "нема жодного негативного слова про Україну".

У тимчасово окупований росіянами Мелітополь Запорізької області приїжджав міністр просвіти РФ Сергій Кравцов. Він особисто привіз пропагандистські підручники, аби запустити навчання за російською програмою.

Про це в Telegram повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Кравцов під час візиту в місто виступив перед мелітопольськими колаборантами, заявивши, що в цих підручниках "немає жодного негативного слова про Україну".

"І отут мушу зазначити, що імперець, як це не дивно, не збрехав. Саме тих підручників, що привіз Кравцов, я, звісно, не міг бачити, але у тих, що вже відомі, дійсно немає жодного негативного слова про Україну. Бо там взагалі немає жодного слова про Україну. Це – той самий концепт "адиннарот", за яким для рашистів незалежної України взагалі не існує", – пише омбудсмен.

Інформаційні ресурси колаборантів зазначили, що "в підручниках з історії немає жодної агресії", а школярів виховуватимуть "у традиціях дружби народів". Водночас Горбачов наголосив, що український Мелітополь обов'язково звільнять, а всіх колаборантів покарають.

"Все буде Україна. У тому числі – буде українська освіта. Тримаймося. Переможемо", – додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що під тимчасово окупованим Мелітополем офіцери РФ ґвалтують своїх солдатів, якщо ті відмовляються виконувати їх накази. Більш того, рашисти спалюють трупи військових, які здійснювали спробу дезертирства.

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