У самому Мелітополі окупанти намагаються поводитися" пристойно", а ось за містом вони влаштовують справжні безчинства.

Під тимчасово окупованому Мелітополі офіцери РФ ґвалтують своїх солдатів, якщо ті відмовляються виконувати їх накази. Більш того, рашисти спалюють трупи військових, які здійснювали спробу дезертирства.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "РІА Мелітополь".

За даними видання, в самому Мелітополі офіцери РФ намагаються поводитися "пристойно", проте в районі навколо міста вони звірствують і влаштовують справжні безчинства. Вся річ у тому, що російські солдати вже не хочуть воювати і виконувати злочинні накази, але командування намагається їх стримувати.

"Свідчення очевидців з Мелітопольського району проливають світло на реальні причини масової втечі окупантів зі своєї армії. Справжня "друга армія світу" являє собою пекло жаху і нелюдських звірств. Так, жителі Якимівки повідомляють, що 9 липня російські військові проводили розшук своїх же солдатів, які в кількості понад 60 осіб самовільно покинули розташування окупаційних військ. З приводу пошуку дезертирів загарбники влаштували тотальний "шмон": перевіряли документи місцевих жителів, обшукували гаражі і занедбані будівлі", - повідомляє видання.

Медики Мелітопольського району також розповіли, що на початку липня російський солдат вистрілив собі в голову, щоб його не відправили на фронт. Від поранення він помер.

"Також за словами медиків були 3 випадки зґвалтування російських солдатів своїми командирами. За невиконання наказів начальства солдати були зґвалтовані в приміщенні місцевої поліції. Жителі Якимівки до всього іншого повідомляють, що у дворі поліцейської дільниці росіяни спалюють трупи своїх солдатів. Більшість з них були піддані тортурам або страті за дезертирство, вчинення розбоїв і невиконання наказів начальства", - додали в "РІА Мелітополь".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у окупантів почалася істерика від кількості вбитих і поранених.

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