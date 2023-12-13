Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

В Міністерстві оборони України розформовують департамент ресурсного забезпечення через закупівлю зіпсованих сухпайків. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства у соціальній мережі Facebook.

"Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022-му році. Зараз їх зберігають на складах Збройних Сил. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом - попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ці набори заборонені для видачі.

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"Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків", - сказано у повідомленні.

Як пояснили у Міноборони, зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році - без контролю якості. У зв'язку з цим, зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації.

При цьому, до сфери відповідальності департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.

"Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"), Департаментом планування", - сказано у повідомленні.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.

Корупція в Міноборони

Як повідомляв УНІАН, у вересні Рустем Умєров під час призначення на посаду міністра оборони обіцяв, що у відомстві буде нульова толерантність та терпимість до корупції.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що міністр оборони України Рустем Умєров може перезавантажити роботу оборонного відомства.

Раніше у Міністерстві оборони України створили Департамент з питань запобігання та виявлення корупції. До превентивних заходів поширення хабарництва можуть долучитися всі охочі.

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