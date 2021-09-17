Тетяна Присяжна жебракувала в переході, працюючи на ромів, але в один день її побили, і вона втратила пам'ять.

В Одесі дочка знайшла маму, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти.

Про це повідомляє місцеве видання "УСИ".

Все почалося з того, що один з п'ятьох дітей Тетяни Василівни Присяжної отримав важкий опік руки. Лікарі наполягали на ампутації, але жінка відмовилася.

"Жінка зізнається: вона залишилася без копійки, але синові руку врятувала. Через деякий час після цього стався скандал. Слово за слово - і фатальне рішення - піти з дому, залишити дорослих дітей самих", - йдеться в повідомленні.

Жінка жебракувала в переході, працюючи на ромів. Каже, її привозили на місце, а ввечері відвозили, забираючи більшу частину грошей.

У підсумку Тетяна Василівна втекла від них і знову опинилася на вулиці, де в один день її побили і відібрали всі накопичені гроші. У неї сталася втрата пам'яті, і в підсумку вона потрапила в притулок для бездомних людей похилого віку.

"Сюди її забрали з вулиці, тут попрацювали з відновленням пам'яті і відправили запити на відновлення документів. Виявилося, що за старою адресою живе одна з дочок Тетяни. Вона була шокована новиною про те, що мама жива. Але в лічені дні зібралася і приїхала, щоб забрати матір", - повідомляють журналісти.

Дочка Яна запевняє, що весь цей час намагалася розшукати матір.

"Тільки не було тоді ані волонтерів, ані телефонів. Носили заяви в міліцію, писали в лікарні, дзвонили в морги, але ніякої звісточки не приходило. У пошуках було прожито десять років. А потім Надія майже згасла", - зізналася вона

Тетяну Присяжну діти заберуть додому, де на неї чекає важлива і довга розмова з сином, а після – і з іншими дочками. Жінка вперше зможе побачити своїх онуків, познайомитися з зятями і більше ніколи не розлучатися.

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Нагадаємо, на початку року в Одесі на вулиці виявили 4-річну дівчинку, яка втекла з інтернату без верхнього одягу.

Як з'ясувалося, ця 4-річна дитина нещодавно потрапила в інтернат, І, за словами його співробітників, ще не звикла до нового місця перебування.

В управлінні додали, що дівчинка весь час питала про свою матір, яку вона відправилася шукати.

Дитину доставили в дитячий заклад, де її вже розшукували.

Автор: Денис Прядко