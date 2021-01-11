Дівчинка, яку нещодавно визначили в інтернат, пішла шукати свою матір.

В Одесі на вулиці виявили 4-річну дівчинку, яка втекла з інтернату без верхнього одягу.

Як повідомили журналістам у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, 11 січня приблизно о 07:00 інспектори отримали інформацію про те, що на вулиці перебуває роздягнена малолітня дитина.

«Люди повідомили, що на вулиці перебуває маленька дівчинка, яка сама блукає містом без верхнього одягу. Прибувши на місце, патрульні забрали дитину в службовий автомобіль, щоб зігріти та нагодувати», - розповіли в управлінні.

Як з'ясувалось, ця 4-річна дитина нещодавно потрапила до інтернату, й, за словами його співробітників, ще не звикла до нового місця перебування.

В управлінні додали, що дівчинка весь час запитувала про свою матір, яку вона вирушила шукати.

Дитину доставили до дитячого закладу, де її вже розшукували.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова