Матір збираються притягнути до відповідальності за невиконання своїх обов'язків і домашнє насильство.

В Одеській області через побої матері 11-річна дівчинка втекла з дому і ночувала в лісі.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в Березівському районі.

Зазначається, що особовий склад територіального підрозділу поліції всю ніч розшукував дитину - з 23.00 до 9.00. Знайшли дівчинку в лісі за селом, в якому вона проживає. Як з'ясувалося, дитина втекла з дому через побої матері.

"Правоохоронці нагодували та напоїли зморену дитину і передали медикам. Жодних протиправних дій відносно неї не вчинялося. З її слів, вона не вперше покидає домівку через сварки з мамою, бо та регулярно її б’є", - розповіли в главку.

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Після з'ясування обставин, за яких дитина ночує в лісі, а не вдома, громадянку буде притягнуто до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків та домашнє насильство за ч.1 ст. 184 та ч. 1 ст. 173-2 кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Також щодо неї буде застосовано терміновий заборонний припис, щоб відсторонити від дитини на деякий час. Наразі дівчинку передали тітці.

Як повідомляв УНІАН раніше, в червні в Полтавській області 7-річна дівчинка через образу на матір втекла за 10 км від будинку.

Автор: Лариса Козова