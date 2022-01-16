Автентичність облаштування квартири буде максимально збережено.

В Одесі першу чергу музею-квартири знаменитого письменника-сатирика Михайла Жванецького, який помер у 2020 році, відкриють у березні, до дня його народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі міської ради.

Зазначається, що сьогодні, 15 січня, міський голова Одеси Геннадій Труханов провів нараду, під час якої обговорювалися етапи підготовки відкриття музею в квартирі на вулиці Старопортофранківській, 133, де тривалий час мешкав і працював Жванецький.

Учасники наради запланували завершити основні будівельні роботи та благоустрій двору до дня народження сатирика, до 6 березня поточного року.

"Автентичність облаштування квартири і навколишнього дворового простору буде максимально збережена. Крім того, планується наповнити музей інтерактивним змістом. На першому поверсі будинку, під квартирою, працюватиме сувенірна крамниця", - сказав Труханов.

Читайте такожУ Швеції знайшли особисту печатку Пилипа Орлика (фото)Хранителем спадщини письменника, його архівів і артефактів є дружина – Наталія Жванецька. Всі роботи проводяться за її згодою і під її керівництвом.

Вона приїхала до Одеси і особисто взяла участь у нараді.

"30 років тому я "законсервувала" цю квартиру і все, що там було: речі, посуд, меблі, фотографії і тому пдібне. Я вдячна, що одеська влада взяла ініціативу в свої руки. Сьогодні всі наші моральні та матеріальні потреби почуті, питання вирішуються швидко", - розповіла Жванецька.

У роботах зі створення квартири-музею сатирика також бере участь відомий одеський скульптор Михайло Рева.

За даними прес-служби, ще одне знакове місце міста і точка тяжіння туристів – бульвар імені Жванецького. Тут також тривають роботи з благоустрою, готується до відкриття новий фонтан.

Як зазначив у Facebook Труханов, квартира Жванецького - місце, де письменник народився і виріс.

"Разом із берегинею спадщини Михайла Михайловича, Наталією Жванецькою, сформували робочу групу і намітили план дій на даному етапі роботи (відкриття першої черги – УНІАН)", - написав Труханов.

Читайте такожВидано нову книгу Михайла Жванецького - збірку оповідань "Одеса"Довідка УНІАН. Михайло Жванецький - письменник-сатирик, народний артист України, протягом багатьох років був президентом Всесвітнього клубу одеситів. Народився в Одесі 6 березня 1934 року. Рішенням сесії Одеської міської ради від 21 лютого 1997 року йому за великий особистий внесок у розвиток культури, громадського та благодійного життя міста присвоєно звання Почесний громадянин міста Одеси.

Жванецький помер 6 листопада 2020 року у віці 86 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, Одеська міська рада вирішила створити музей письменника-сатирика Михайла Жванецького, який помер минулого року.

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