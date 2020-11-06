Завтра в Одесі буде приспущено прапори в пам'ять про легендарного письменника-сатирика.

В Одесі в зв'язку зі смертю сатирика Михайла Жванецького 7 листопада оголошено днем жалоби.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії міста, відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов.

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«У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада в Одесі оголошено днем жалоби», - повідомили в мерії.

Зазначається, що в пам'ять про Жванецького на будівлях буде приспущено прапори з жалобними стрічками.

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Жванецький народився в Одесі, закінчив там інститут й отримав спеціальність інженера.

У 1960-х почав працювати з Аркадієм Райкіним у Ленінградському театрі мініатюр. Потім були сольні виступи.

Сатирик написав понад десять книг. Він — почесний громадянин Одеси, народний артист України.

Відомо, що в березні 2012 року Жванецького визнали народним артистом Росії. Також він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. Крім того, сатирик отримав орден "За внесок у розвиток культури". Цей орден йому вручив президент РФ Володимир Путін.

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Автор: Лариса Козова